Un’auto ieri sera si è ribaltata a L’Aquila, carambolando su un palo di un cartellone pubblicitario e finendo in un prato.

È successo intorno alle 22 di ieri a Pianola, nella strada tra il quartiere Bellavista e la via che porta al centro sportivo l’Arcobaleno.

Alla guida un 32enne moldavo, ferito, entrato in codice giallo all’ospedale San Salvatore.

A quanto si apprende, il guidatore aveva la patente scaduta da tre anni e si è rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, che gli è stato però fatto in ospedale. All’esito degli esami, le autorità stabiliranno come procedere.

Era da solo in automobile: un particolare che non è stato da subito chiaro visto che l’occupante non ricordava in quanti fossero in macchina. Gli uomini di Vigili del Fuoco e Polizia di Stato hanno cercato con torce e fari nei campi adiacenti la presenza di altre persone proprio per questo motivo.

Incidente a L’Aquila, auto semidistrutta: sono scoppiati i vetri ed è accartocciata.

Questo il punto dell’impatto: il cartellone è stato quasi divelto.

Nella notte il canale WhatsApp de Il Capoluogo è stato sommerso da foto e segnalazioni riguardanti questo incidente.

In aggiornamento

n.f.

e.f.