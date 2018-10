A24 A25

Viadotti resistenti, Strada dei Parchi rassicura

Viadotti sicuri, lo conferma un documento del Ministero dei Trasporti. Nei prossimi 10 anni adeguamento sismico di tutti i viadotti per una spesa di 2 miliardi. Strada dei Parchi annuncia però che i fondi annunciati dal ministro Toninelli non ci sono per un ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi.