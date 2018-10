Via Beato Cesidio contromano, arriva il divieto

Vietato percorrere via Beato Cesidio contromano, scendendo dal parcheggio degli impianti sportivi di piazza d’Armi verso la rotonda.

Ora c’è anche un cartello a definire, in maniera più chiara, la direzione da prendere in uscita dal parcheggio.

Spesso in quella zona si sono verificati incidenti tra chi percorreva via Beato Cesidio in direzione piazza Italia e chi, scendendo da quel parcheggio, percorreva circa 200 metri contromano. Stamattina operai al lavoro per posizionare la nuova segnaletica.

La speranza è che il nuovo cartello argini il malcostume pericoloso piuttosto in voga tra gli automobilisti.