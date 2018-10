Lo chef stellato Zonfa spopola anche in Russia

Successo per William Zonfa, unico chef italiano a Discover Russian Cuisine, la vetrina di specialità e prodotti russi.

Con la Triglia del Mar D’Avoz in crosta di patate su purea di piselli, riduzione di cipolla rossa e lamponi e polvere di pancetta, lo chef stellato della Magione Papale, William Zonfa, ha partecipato come unico chef italiano a Discover Russian Cuisine, la manifestazione internazionale gastronomica che si svolge a Mosca, in Russia.

Sono state oltre diecimila le presenze alla manifestazione e lo show cooking di William Zonfa ha affascinato il pubblico con la tecnica gastronomica italiana. Zonfa, unico rappresentante dell’Italia, ha declinato tutti i prodotti russi del piatto con la leggerezza e intensità della cucina italiana, firmando il piatto con la polvere di pancetta, unico prodotto italiano presente nella ricetta.

«Il calore dell’accoglienza e dell’entusiasmo per il piatto che ho preparato – ha detto William Zonfa – conferma l’orgoglio di aver rappresentato l’Italia in una manifestazione internazionale di così alto livello come Discover Russian Cuisine. Questa manifestazione è stata occasione per promuovere la tecnica della cucina italiana. Ho elaborato un piatto tipico della tradizione russa con la leggerezza e fantasia della cultura gastronomica italiana, mantenendone intatte le caratteristiche qualitative e storiche. La Triglia è un prodotto usato anche nella cucina italiana, per questo l’ho lavorato basandomi sulla mia esperienza e il risultato è stato davvero soddisfacente, come sottolineato dagli assaggiatori esperti presenti all’evento».