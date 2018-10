Il professor Carta lascia ospedale e università

Il professor Gaspare Carta, primario di Ginecologia e docente universitario, si ritira dall’attività, sia professionale che accademica.

Lo annuncia lo stesso professore, direttore UOC di Ginecologia e Ostetricia presso Ospedale San Salvatore L’Aquila e

professore Ordinario di Ostetricia e Ginecologia presso Università degli Studi dell’Aquila, con un messaggio su Facebook, nel quale ringrazia quanti, in questi 40 anni di carriera, hanno lavorato con lui.

Alla base della decisione, il suo stato di salute: da un anno, racconta lo stesso Carta, è affetto da un male più grande di lui che lo costringe, appunto, a lasciare.

« Care amiche e cari amici – scrive il professor Carta su Facebook – per quasi 40 anni ho avuto il privilegio di svolgere una professione meravigliosa che mi ha permesso di avere con decine di migliaia di persone un rapporto bellissimo, fondato sull’affetto, la comprensione, la stima e la fiducia. Purtroppo da un anno circa sono stato colpito da una malattia più grande e forte di me che mi sta indebolendo progressivamente e mi costringe a prendere la decisione di ritirarmi anticipatamente dall’attività lavorativa sia assistenziale che accademica. Scrivo queste poche righe per informarvi di ciò ma soprattutto per esprimere la mia gratitudine a tutti, ai pazienti, alla famiglia, agli amici, ai numerosi medici, infermieri, ostetriche, studenti, colleghi e all’infinità di persone con cui ho condiviso gioie e dolori e che hanno reso, a mio modesto avviso, la mia vita degna di essere vissuta. Mi affido nelle mani del Signore che ringrazio infinitamente per tutto ciò che mi ha dato e vi abbraccio con tanto affetto. Mi mancherete».