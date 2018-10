Anziani, apre il centro diurno

Castelvecchio Calvisio, apre il Centro Diurno per gli anziani

Si inaugura oggi, 16 ottobre, il Centro Diurno per gli Anziani nel borgo di Castelvecchio Calvisio. A renderlo noto è il Sindaco Luigina Antonacci, che spiega al Capoluogo.it come l’invecchiamento «va considerato un elemento costituente della nostra società che, a partire dal riconoscimento culturale del “valore dell’età anziana”, ci richiede, di ripensare e di riorganizzare adeguatamente la rete dei servizi sociali e sanitari.»

«Gli amministratori locali – prosegue il sindaco – dopo aver rilevato la necessità di proporre un intervento territoriale, a favore dei cittadini anziani e delle fasce più deboli, hanno dato seguito all’iniziativa, adeguando e migliorando un edificio, già in parte utilizzato allo scopo, ottimizzandolo per avere una struttura flessibile in cui l’anziano possa trovare risposta ai suoi bisogni, mettendola a disposizione anche degli anziani dei paesi limitrofi. Ritengo che tale servizio sia una conquista per i diritti degli anziani.»