Prima categoria, giornata da dimenticare

È stata una domenica senza L’ASD Città di L’Aquila

Una situazione che mostra tutti i limiti della categoria nella quale gareggia la compagine aquilana: il Civitella Roveto si è trovato, nei giorni antecedenti la gara, a cercare diverse alternative per consentire lo svolgimento della gara ma nessuna è risultata adatta.

Il club rovetano propone prima di giocare al Gran Sasso D’Italia – come già capita per molte trasferte- ma è la Federazione a dire di no. L’Aquila si troverebbe a giocare sempre in casa, a differenza degli altri club, con il rischio di falsare il campionato.

Fra gli impianti proposti, Avezzano, lo stesso stadio di Civitella ma a porte chiuse, Canistro, Capistrello, Sora, Magliano dei Marsi: quest’ultima è la sede decisiva fino a sabato, giornoin cui però emergono anomalie nei permessi dell’impianto. Da qui, si ritorna alla possibilità di giocare a L’Aquila, al Gran Sasso d’Italia, alle 18:30 di domenica: ma il Comune aveva già avviato i lavori alla cabina elettrica per evitare altri black out.

Risultato finale: la partita non si disputa, probabile la sconfitta a tavolino per il Civitella Roveto.

Non solo L’Aquila, i risultati della 5′ giornata del campionato di prima categoria, girone A

Domenica da dimenticare per le squadre dell’aquilano che militano in questa categoria. Fatta eccezione per il derby Genzano -Pizzoli, che termina con un sonoro 0 -3, e per il Cesaproba vittorioso contro il Barrea, perdono tutte.

A Scoppito la squadra allenata da Pierpaolo Rotili si impone con una doppietta di Greco e gol di Giannuzzi: 4 vittorie su 4 partite disputate.

Il Cesaproba ne rifila tre al Barrea ultimo in classifica. Sconfitta pesante per il Villa Sant’Angelo, che fuori casa perde per 4 a 1 con il Plus Ultra. Stesso risultato per Villa San Sebastiano – Valle Aterno Fossa. Real Carsoli a valanga sul San Francesco (5 a 0).

Tutti i risultati

CELANO – SAN PELINO 4-1

GENZANO – PIZZOLI 0-3

CESAPROBA CALCIO – BARREA 3-0

PLUS ULTRA – VILLA SANT’ANGELO 4-1

REAL CARSOLI – SAN FRANCESCO CALCIO 5-0

SAN BENEDETTO VENERE – FEDERLIBERTAS BUGNARA 1-0

VILLA SAN SEBASTIANO – VALLE ATERNO FOSSA 4-1

VIRTUS PRATOLA CALCIO – TAGLIACOZZO 2-0

