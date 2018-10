Paganica rugby, vittoria schiacciante

Rossoneri vittoriosi, Paganica batte Napoli

Prima partita, ieri 14 ottobre, per il Paganica Rugby che vince contro la Partenope Napoli per 43 a 12. Partono bene i rossoneri nell’avventura di questo campionato di serie B.

Primo tempo senza storie

Primo tempo a senso unico con il possesso e il territorio sempre nelle mani dei padroni di casa che pur producendo molto gioco con azioni efficaci non concretizzano, sbagliando perfino l’ultima situazione. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 24 a 0.

foto di Marcello Spimpolo

Secondo tempo sofferto

All’inizio del secondo tempo il Paganica non è efficace, sembra adeguarsi al gioco avversario e la partita subisce una fase di stanca. Verso la metà però i rossoneri riordinano le idee e tornano a giocare con ritmi alti. Pur subendo una meta su intercetto riescono a concretizzare efficaci azioni di gioco e chiudono la partita con il punteggio di 43 a 12 conquistando il bonus offensivo. L’head coach Rotellini: «Siamo stati molto efficaci nelle fasi di conquista. Sono soddisfatto della prestazione generale dei miei ragazzi anche se dobbiamo lavorare bene sui dettagli e finalizzare in termini di punti il nostro gioco. I nuovi innesti e gli infortunati recuperati si sono subito dimostrati un valore aggiunto anche se devono perfezionare l’intesa e i meccanismi di gioco. Ci prepariamo questa settimana per affrontare al meglio la trasferta di Salerno dove mi aspetto una squadra con forte personalità tale da imporre il proprio gioco anche nelle partite fuori lo Iovenitti»