Chiusa Via Tancredi da Pentima, disagi viabilità

E’ chiusa da qualche giorno Via Tancredi da Pentima

Disagi per gli automobilisti che vengono dalla Mausonia, è chiusa da qualche giorno Via Tancredi da Pentima per via dei lavori in corso. Gli automobilisti non potranno percorrere la strada che parte dal passaggio al livello e arriva fino alla stazione ferroviaria, costeggiando le mura civiche delle 99 Cannelle e del Munda.

L’AMA comunica che a seguito della chiusura di Via Tancredi Da Pentima il bus linea M11R effettuerà il seguente itinerario: FRAZIONI ROIO->CTR. BERNARDI->MAUSONIA->TERMINALBUS.