Carabinieri, nuova caserma per Pizzoli e Barete.

Stamattina alle ore 11.00, in Pizzoli – Corso Sallustio, il Dirigente Tecnico della sede Coordinata di L’Aquila del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, Dott. Ing. Gennaro Di Maio, alla presenza del Comandante Provinciale Carabinieri di L’Aquila, Col. Nazareno Santantonio, ha proceduto alla consegna dei lavori per la realizzazione di un fabbricato demaniale da adibire a sede del locale Comando Stazione Carabinieri all’impresa E.C.M. S.r.l. di Viterbo, aggiudicataria dell’appalto per un importo netto contrattuale di € 1.165.765,36.

La caserma, moderna e rispondente ai parametri più attuali di funzionalità, sarà realizzata con il finanziamento di 2 milioni di euro deliberato il 23

marzo 2012 dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione volti a garantire la ricostruzione (sisma dell’aprile 2009) di 23 edifici pubblici della città e della Provincia di L’Aquila.

Il progetto è stato elaborato dall’Ing. Luana Boromeo di Ortona (CH).

Tutto ciò è stato possibile grazie alla virtuosa e sinergica collaborazione interistituzionale tra il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il

predetto Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (anche in qualità di soggetto attuatore del programma di ricostruzione) e l’Amministrazione comunale di Pizzoli.

La realizzazione della nuova Caserma nel pieno centro cittadino concretizza pienamente il concetto di “prossimità” dell’Arma dei Carabinieri nei confronti di tutti i cittadini delle comunità di Pizzoli e Barete.