Calcio femminile, Aquilana in semifinale

Tanta sofferenza, ma alla fine ce l’ha fatta! Avezzano resiste ma L’Aquila vola in semifinale

Partita agguerrita, con un risultato che premia lo sforzo dell’ Aquilana, squadra di calcio femminile del Capoluogo. Partenza aggressiva dell’Aquilana che già al 12° minuto si gioca l’asso e inizia la partita con un 1-0 in volata, marcatrice Retta che batte il portiere avversario con un pallonetto deciso. Al 20° l’Avezzano si mangia un rigore, e per certificare ancora una volta la veridicità del leitmotiv “gol mancato gol subito“, arriva al 28° il raddoppio sotto porta di Ciocca che porta le ragazze rosso-blu a blindare con il 2-0 quella che sembra una partita ormai vinta. Termina così un primo tempo decisamente dominato dalle Aquile, ma è nel secondo tempo che le giovani marsicane danno filo da torcere al Capoluogo che tiene botta ma crolla al 30° e al 33°. Raddoppio dell’Avezzano e risultato sul 2-2. Manca poco alla fine della partita e con un pareggio meritato L’Aquila vince la qualificazione alle semifinali. Super partita per l’aquilana Sara Brancadoro, che para il rigore al 20° del 1T e per la marsicana Eleonora Nuccetelli. Le rosso-blu si scontreranno Domenica prossima con l’Aeternum Pescara.