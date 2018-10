Tornimparte, Festa e Fiera dell’Addolorata

Domenica 14 e lunedi 15 la 146ª edizione della Festa e Fiera dell’Addolorata di Tornimparte,

Torna domenica e lunedì la Festa e Fiera dell’Addolorata di Tornimparte che, come ricorda il presidente della Pro Loco, Domenico Fusari, «proposta con deliberazione comunale del 30.11.1868, venne istituita con decreto prefettizio del 23.04.1873 per tre giorni consecutivi cioè il 15,16 e 17 ottobre di ogni anno. Vi fu abbinata la festa dell’Addolorata, istituita con deliberazione del 17.09.1758, per cui assunse la denominazione “Festa e Fiera dell’Addolorata”. Fin dalla sua istituzione la fiera rappresentò un ruolo importante in tutto il circondario, anche in considerazione del fatto che cade in autunno cioè quando gli allevatori usano fare una selezione dei capi da rimettere nelle stalle vendendo quelli che sono in eccesso o acquistandone di nuovi. Anche il mercato delle bancarelle acquistò velocemente importanza; in tale mercato trovavano spazio finimenti per le bestie, attrezzatura per le abitazioni, vestiti, scarpe, oggetti in rame, arnesi da lavoro e quant’altro poteva servire in una casa prima di contadini ed allevatori, oggi delle nostre case».

«Con il passare degli anni lo svolgimento della Fiera si è ridotto ad un solo giorno: il 15 ottobre. Seguendo la trasformazione dell’agricoltura e dell’allevamento, che ha assunto sempre più carattere industriale, la fiera del bestiame ha perso un po’ di interesse ma l’intera manifestazione ha saputo rinnovarsi dando più spazio al mercato delle “bancarelle”, all’artigianato, ai prodotti tipici e di nicchia, all’arte e la cultura. Suggestiva ed interessante è una mostra micologica (organizzata dalla CEMA di Avezzano con la collaborazione attiva del Gruppo micologico Valforana di Tornimparte) che ha saputo attrarre numerosi visitatori e che interessa sempre di più un vastissimo pubblico di appassionati. Occorrerebbe fare una trasformazione radicale dell’evento rilanciando la fiera animali, molto importante non tanto dal punto di vista commerciale quanto per quello conoscitivo e promozionale sia dell’attività che del territorio. Anche la manifestazione religiosa sta vivendo una riscoperta dei valori cristiani: da qualche anno la Messa Solenne e la Processione si svolgono la sera del 14 ottobre. Suggestiva è la fiaccolata che accompagna la statua dell’Addolorata per le vie del paese».