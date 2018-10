Tempo stabile al centro-nord e sulla nostra regione; torna il maltempo su Sicilia e Calabria.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di un’area di instabilità sulla Sicilia che, nelle prossime ore, continuerà a favorire diffusi episodi di instabilità anche di forte intensità sull’isola, mentre sulle restanti regioni centro-settentrionali splenderà il sole con temperature massime in ulteriore lieve aumento; anche sulla nostra regione si prevede un sabato all’insegna del tempo stabile e prevalentemente soleggiato con possibili banchi di nebbia al mattino e occasionali addensamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio. Nella giornata di domenica, tuttavia, l’arrivo di masse d’aria fresca provenienti dai vicini Balcani, favorirà un graduale aumento della nuvolosità dapprima sul settore costiero e sull’Adriatico centrale con possibilità di precipitazioni al mattino, mentre nel corso del pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti sulle zone collinari, alto collinari, interne e montuose con possibilità di rovesci, localmente a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata. E purtroppo tornerà il maltempo su Sicilia e Calabria tra domenica e lunedì, con precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, specie sui settori ionici, dove non si escludono nuovi nubifragi.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso con possibili banchi di nebbia al mattino, specie nelle valli interne dell’Aquilano e sulla Marsica, in diradamento nel corso della mattinata; possibili annuvolamenti nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, specie sulle zone interne e montuose ma non si prevedono fenomeni. In nottata e nelle prime ore della mattinata di domenica saranno possibili addensamenti sull’Adriatico centrale e lungo la fascia costiera con possibilità di precipitazioni, in attenuazione dalla tarda mattinata, mentre nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose, dove non si escludono rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera; occidentali sulle zone interne e montuose.

Mare: Generalmente poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)