Manca il campo, salta Civitella Roveto L’Aquila

La partita Atletico Civitella Roveto-ASD Città di L’Aquila non si gioca: manca un impianto sportivo adeguato.

«Dopo numerosi e vani tentativi per la ricerca di un impianto sportivo adeguato per ospitare la partita con la società L’Aquila […] ci troviamo costretti a non poter disputare la partita». La comunicazione, diffusa dalla pagina Facebook dell’ASD Città di L’Aquila, è della dirigenza dell’Atletico Civitella Roveto, girata via mail alla FIGC Abruzzo nella mattinata di oggi.

«La gara – spiega la società aquilana – si sarebbe dovuta disputare al “Comunale” di Magliano Dei Marsi, ma il Delegato allo Sport della locale Amministrazione ha fatto sapere alla FIGC Abruzzo di non poter «mettere a disposizione la propria struttura in quanto risulterebbe inagibile la tribuna». Di conseguenza, viste le due comunicazioni, il Comitato Regionale Abruzzo della FIGC ha deciso che il match Atletico Civitella Roveto-ASD Città di L’Aquila non si svolgerà. La stessa FIGC Abruzzo fa sapere che i provvedimenti disciplinari agganciati alla mancata disputa del match saranno resi noti nel suo prossimo Comunicato Ufficiale».