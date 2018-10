Residua nuvolosità al mattino, tempo in graduale miglioramento nel pomeriggio-sera.

La nostra penisola continua ad essere interessata da una perturbazione, attualmente posizionata sul Tirreno centro-meridionale che, nei giorni scorsi, ha favorito intensi episodi di maltempo soprattutto su Liguria e Sardegna, perturbazione che nelle prossime ore si sposterà ulteriormente verso sud, interessando direttamente la Sicilia ma favorendo un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni centrali. Sulla nostra regione la mattinata trascorrerà ancora all’insegna di annuvolamenti, banchi di nebbia e possibili deboli piogge sulla Marsica e sull’Alto Sangro, mentre dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la serata. Un ulteriore miglioramento è previsto nella giornata di sabato, anche se non mancheranno foschie dense ed occasionali banchi di nebbia durante le ore più fredde della giornata, specie nelle valli interne, ma occasionalmente anche sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico. L’arrivo di correnti fresche provenienti dai vicini Balcani favorirà, tuttavia, un graduale aumento della nuvolosità nella giornata di domenica con possibili addensamenti pomeridiani sulle zone interne, collinari e montuose, dove non si escludono rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco, in attenuazione in serata e in nottata.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con foschie dense e occasionali banchi di nebbia, specie nelle valli interne dell’Aquilano, sulla Marsica e, localmente, sulle zone collinari che si affacciano sul versante adriatico; non si escludono deboli precipitazioni, al mattino, specie sull’Alto Sangro, in attenuazione nel corso della mattinata. Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio assisteremo ad un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con ampie schiarite ad iniziare dal Teramano, in estensione verso le restanti zone entro la serata.

Temperature: Generalmente stazionarie.

Venti: Deboli dai quadranti orientali lungo la fascia costiera, occidentali altrove.

Mare: Quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in temporaneo aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)