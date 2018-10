BENEFICENZA SOCIAL

Acqua social, Taffo seppellisce la Ferragni

Acqua Fashion - Per non morire di sete: l'ultimo post facebook della Taffo Funeral Services si è trasformato in una raccolta fondi a favore di Medici senza frontiere e ha già raccolto quasi 4000 euro. Una bonaria parodia diventa un trionfo social benefico.