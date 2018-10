Verdeaqua, tre intossicati dal cloro

Tre persone sono rimaste intossicate nella piscina Verdeaqua per una fuga di cloro.

I Vigili del fuoco dell’Aquila sono intervenuti presso la piscina VerdeAqua nel tardo pomeriggio di ieri per una fuoriuscita di cloro dagli impianti.

Tre persone sono rimaste intossicate, il manutentore dell’impianto e due istruttrici: un’ambulanza del 118 è prontamente intervenuta e i tre sono stati curati presso il locale nosocomio. Le condizioni non sono critiche.

Ad intervenire sul posto uno speciale nucleo dei Vigili del Fuoco – il Nbcr, acronimo di Nucleare, biologico, chimico, radiologico – specializzato in incidenti di natura chimica, che ha soccorso le persone presenti. I Vigili del Fuoco hanno bloccato la perdita, evacuato la piscina e messo in sicurezza l’intera area.

Fra le possibile cause della fuga di cloro, un errore da parte del manutentore che, nell’aggiungere cloro nel sistema di depurazione dell’acqua, ne ha causato la fuga.

Gli impianti sono rimasti chiusi in via precauzionale per consentire le operazioni di messa in sicurezza.