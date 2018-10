Nonna chiusa fuori, bimba bloccata in casa

Era uscita sul balcone, ma era rimasta chiusa fuori. All’interno della casa, una bimba di 2 anni rimasta da sola. Intervento dei vigili del fuoco per “riunire” nonna e nipotina.

Intervento dei vigili del fuoco dell’Aquila questa mattina poco prima delle 11 sulla statale 17 a Sassa, dove un’anziana era uscita sul balcone, ma era rimasta bloccata fuori. A preoccupare la donna, la presenza – in casa – di una bambina di soli 2 anni che naturalmente non poteva rimanere molto tempo da sola. Proprio la bimba, appoggiandosi alla porta-finestra del balcone aveva involontariamente chiuso fuori la nonna. La donna e la bimba erano sole in casa, in quanto il padre della bimba era uscito un minuto, senza prendere le chiavi di casa e quindi era impossibilitato a rientrare.

Da qui l’allarme e i soccorsi giunti sul posto; i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa, rassicurare la bimba e “liberare” la nonna rimasta chiusa fuori dal balcone. La donna e la bimba hanno comunque continuato a comunicare attraverso il vetro del balcone, in attesa dell’intervento dei soccorsi.

Un’avventura a lieto fine presto risolta grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.