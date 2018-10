Movieplex, i film dall’11 ottobre

Dall’11 ottobre al Movieplex di L’Aquila cambia il palinsesto cinematografico dando spazio a 5 nuove proiezioni.

A Star is Born

Bradley Cooper festeggia il suo esordio alla regia con il remake di un classico della storia di Hollywood. Nel cast Lady Gaga, nel suo primo ruolo da protagonista. In questa nuova rivisitazione della tormentata storia d’amore, Cooper interpreta il musicista di successo Jackson Maine che scopre e si innamora della squattrinata artista Ally.

The predator

The Predator è il reboot del film del 1987 con Arnold Schwarzenegger. Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black.

Johnny English

Arriva al cinema il terzo capitolo della divertente saga con Rowan Atkinson che torna a vestire i panni dell’amatissimo agente segreto “per caso”. La storia comincia quando un attacco informatico rivela l’identità di tutti gli agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Richiamato dalla pensione, English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l’hacker a capo di tutto.

AXL

Una nuova emozionante avventura che vede protagonista Miles, un giovane biker non molto fortunato, che scopre per caso un cane robot super avanzato di nome AXL, di proprietà dell’esercito. Dotato di un’intelligenza artificiale di ultima generazione, ma con il cuore di un vero cane, AXL instaura da subito un forte legame con Miles, con gran disappunto degli scienziati senza scrupoli che lo hanno creato e che sono pronti a tutto pur di riaverlo.

Zanna Bianca

Un cucciolo di lupo si addentra nelle foreste dello Yukon accanto alla sua mamma con la percezione che tutto intorno a lui sia in parti uguali meraviglia e pericolo. Appena un po’ cresciuto, il cucciolo si imbatte in un capo indiano, Castoro Grigio, che riconosce nella lupa madre il cane da slitta che l’aveva valorosamente aiutato in passato e adotta lei e suo figlio, dando al piccolo il nome di Zanna Bianca.