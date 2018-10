Ufficio Cultura, domande per contributi entro il 30 ottobre.

Il Settore Politiche per il Benessere della Persona, Ufficio Cultura, rende noto che scade il 30 ottobre il termine ultimo per la presentazione delle istanze relative ai contributi ordinari annuali, concessi alle Associazioni con sede sul territorio comunale che svolgono attività da almeno cinque anni consecutivi.

Per accedere ai contributi ordinari va presentata apposita richiesta, utilizzando i moduli scaricabili sul sito del Comune (http://www.comune.laquila.gov.it/pagina958_normativa-e-modulistica.html); a cui vanno allegati la copia dello Statuto e dell’Atto costitutivo vigenti del soggetto richiedente, una copia dell’ultimo bilancio di esercizio con le relazioni che lo accompagnano e copia del verbale di approvazione dei soci, la relazione di previsione delle attività culturali per l’anno 2019 per cui si chiede il contributo e il bilancio di previsione relativo all’attività prevista.

L’intera documentazione può essere inviata all’ufficio Cultura a per mezzo mail all’indirizzo cultura@comune.laquila.it o consegnata a mano presso gli uffici di Viale Aldo Moro 30.

Le istanze saranno valutate da un’apposita Commissione di esperti, che assegnerà un punteggio a ciascuna proposta.

I contributi ordinari saranno riconosciuti alle prime cinque associazioni in graduatoria.

L’Ufficio Cultura ricorda inoltre che scade il 15 ottobre il termine per la presentazione delle proposte da inserire nel cartellone natalizio, che raccoglierà gli eventi che si svolgeranno dal 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.