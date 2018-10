Termosifoni accesi a Camarda, Assergi e Filetto

Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi ha stabilito, attraverso un’ordinanza, l’accensione dei termosifoni negli edifici pubblici e privati delle frazioni di Assergi, Camarda e Filetto.

L’accensione degli impianti è consentita per un massimo di quattro ore e si è resa necessaria a causa delle basse temperature registrate in città, soprattutto nelle frazioni più montane.

“Le attuali condizioni meteorologiche non garantiscono, in alcune ore del giorno, le sufficienti temperature in alcune zone del territorio comunale”, si legge nell’ordinanza.

Rimane il 15 ottobre, invece, la data per l’accensione dei termosifoni nel resto del territorio comunale.