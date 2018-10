PrimaDaNoi, appello per la riapertura

Un appello per chiedere la riapertura del quotidiano online PrimaDaNoi.it

Sono già diverse decine le firme di adesione raccolte. Giornalisti, politici bipartisan, associazioni, semplici cittadini hanno aderito all’appello che chiede la riapertura di PrimaDaNoi dopo l’editoriale di Alessandro Biancardi con cui si annunciava, il 26 settembre scorso, la chiusura del quotidiano dopo 13 anni di attività.

“Oltre a rilanciare la testata riteniamo che non debba essere disperso l’immenso archivio in cui vi è un racconto unico e irripetibile dell’Abruzzo di questi anni. L’esperienza di Primadanoi.it è fonte di ispirazione anche per nuovi giornalisti che vogliono imparare dai “primi” cosa vuol dire fare inchiesta in un giornale on line, facendosi strada tra le fake news, l’informazione fai da te dei social network e il tempo sempre più breve dedicato all’informazione”

si legge nell’appello, che riportiamo di seguito

Primadanoi.it deve rinascere! APPELLO PER “PRIMADANOI REVOLT!”

Sono passati alcuni giorni dall’editoriale del direttore Alessandro Biancardi con cui annunciava, dopo ben 13 anni, la chiusura del giornale online.

Non avremmo mai voluto leggere quelle parole e non vogliamo rassegnarci.

PrimadaNoi.it è il primo giornale on line della regione. Ha con sé un archivio storico di fatti e inchieste che partono dal 2005, quando neanche i grandi editori erano ancora approdati al web con repentinità ed efficacia. Un patrimonio a cui nessuno di noi può rinunciare.

Inoltre, in questi anni, Primadanoi.it ha svolto un importante ruolo nel panorama del giornalismo d’inchiesta e di approfondimento, anche in una piccola regione come l’Abruzzo, trattando temi che hanno investito le cronache nazionali, garantendo non solo il pluralismo ma incalzando tutti gli interlocutori senza fare sconti.

Pur provenendo da esperienze, culture e aree politiche spesso molto differenti, se non agli antipodi, tutti abbiamo potuto constatare che la linea editoriale di Primadanoi.it ha sempre cercato con serietà e rigore di raccontare gli avvenimenti della nostra regione. Spesso ponendo con coraggio domande scomode: il diritto di cronaca è sempre stato predominante rispetto agli interessi di enti, politici, partiti.

Una realtà quasi unica nel panorama nazionale tra le testate online regionali, un lavoro di approfondimento effettuato su temi molto diversi tra loro dalla sanità all’ambiente, dai diritti alla cultura, da Ombrina a Bussi e al Gran Sasso, dalla giustizia all’economia, un’informazione spesso basata su veri e propri scoop e sull’analisi di una mole impressionante di documenti inediti.

Per questo oltre a rilanciare la testata riteniamo che non debba essere disperso l’immenso archivio in cui vi è un racconto unico e irripetibile dell’Abruzzo di questi anni. L’esperienza di Primadanoi.it è fonte di ispirazione anche per nuovi giornalisti che vogliono imparare dai “primi” cosa vuol dire fare inchiesta in un giornale on line, facendosi strada tra le fake news, l’informazione fai da te dei social network e il tempo sempre più breve dedicato all’informazione.

Primandanoi.it ce l’ha fatta, i lettori non lo hanno mai abbandonato. Ma non si vive di lettori per un giornale gratuito, si vive di sostegno concreto delle persone e della pubblicità.

Vogliamo quindi lanciare un appello ai cittadini, al mondo delle associazioni e a quello delle imprese, a quello degli enti e della politica, per una campagna a favore della rinascita di primadanoi.it

Vogliamo tornare ad aprire il computer e leggere il nuovo scoop.

PRIMADANOI REVOLT potrebbe essere il nome di una campagna e chiediamo al Direttore Alessandro Biancardi e alla sua redazione di provare con noi a riannodare i fili di questo racconto!

Deve ripartire tutto prima da noi!

Prime adesioni:

Maurizio Acerbo

Franco Botticchio

Eleonora Carrano

Riccardo Chiavaroli

Gianni Chiodi

Gianluigi D’Angelo

Augusto De Sanctis

Carlo Di Marco

Enzo Di Natale

Primo Di Nicola

Renato Di Nicola

Enzo Di Salvatore

Melissa Di Sano

Mariapaola Di Sebastiano

Marco Fars

Mauro Febbo

Giancarlo Febo

Marina Febo

Diana Galassi

Cristina Gerardis

Enrico Graziani

Antonella La Morgia

Alessandro Lanci

Sara Marcozzi

Millo

Massimo Pellegrini

Enrico Perilli

Michele Pezone

Paolo Primavera

Enrico Raimondi

Andrea Sborgia

Herbert Simone

Guerino Testa

Angelo Venti

Riziero Zaccagnini