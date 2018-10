Palazzo Del Vecchio, prosegue la demolizione

Prosegue in notturna la demolizione del Palazzo di Del Vecchio, nella parte alta di piazza Duomo.

Molta la curiosità da parte dei cittadini, che ogni sera si assiepano dietro a mezzi e transenne per guardare la demolizione di questo edificio.

Quelli che seguono sono due video che ci sono stati mandati da lettori.

Parte della piazza in corrispondenza del fabbricato e le vie San Flaviano, via Rosso Guelfaglione e via Crispomonti saranno interdette al traffico veicolare e pedonale. Si tratta di uno dei primissimi interventi di questo tipo che viene effettuato nel cuore del centro storico.