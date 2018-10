Ospedale, 7 ore per un’ambulanza

La denuncia arriva dal Tribunale per i Diritti del Malato, Paola Federici, e racconta di una segnalazione “di una gravità inaudita”.

“Ci sembra superfluo sottolineare le inutili sofferenze che l’anziano ha dovuto sopportare suo malgrado per aver dovuto saltare il pasto del pranzo, non aver potuto assumere la terapia necessaria per la sua condizione sanitaria e l’umiliazione dell’attesa di ore di un miracolo che in realtà è un diritto. Nonostante l’impegno incessante dei familiari di cercare anche privatamente un mezzo idoneo, non c’è stata alcuna altra possibilità”

Si ripete fin troppo spesso nel tempo di persone dimesse costrette ad attendere ore prima che una ambulanza vada a prenderli e accompagnarli nelle loro residenze.

Sappiamo che ci sono numerose associazioni che lavorano in ambito sanitario e che hanno convenzioni con la ASL anche e non solo per il trasporto delle persone e ci chiediamo se nel contenuto di tali convenzioni siano riportate tempistiche di intervento o meno.

La prima attività del TDM è volta alla ricerca delle soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di sofferenza inutile e di ingiustizia e ci pare indispensabile in questo momento fare degli approfondimenti rispetto a questa situazione che provoca inevitabilmente situazioni gravi di disagio non solo per i pazienti, ma anche per i familiari che si trovano disarmati difronte ad un problema apparentemente superabile con facilità.