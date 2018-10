Macchi e i social, buona la seconda

Seconda giornata di full immersion nel Social media marketing con l’esperto Umberto Macchi, social e digital coach, formatore, speacker e autore.

Dopo aver scandagliato i meandri di Facebook, con uno sguardo privilegiato al marketing e al personal branding, proseguono nella giornata di oggi i lavori sul Social media marketing promossa dal Capoluogo.it in collaborazione con Peainforma.

Oggi, Umberto Macchi, “guru” dei social media, rivelerà anche i segreti degli altri social network, da Linkedin a Twitter, passando anche per i più sconosciuti, ai tanti i professionisti che hanno aderito per conoscere i segreti relativi a social, social business, personal branding, e imparare a “vendere” al tempo dei social network e a muovere i primi passi per diventare influencer.

Chi è Umberto Macchi.

Umberto Macchi vive a Pisa con la moglie e i suoi quattro figli. Ha maturato un’esperienza trentennale nel campo della finanza e della comunicazione. Riconosciuto come uno dei massimi esperti di comunicazione digital e social in Italia, ha iniziato a interessarsi ai social network agli albori. Prima che diventassero una moda ha compreso il loro reale valore, rivelandosi in questo un precursore. Attualmente è autore di libri, formatore e speaker in numerosi seminar e corsi, tenendone circa 140 all’anno in tutta Italia. Uno dei suoi obiettivi è quello di divulgare la cultura social e digital affinché le persone possano migliorare la qualità della loro vita e della loro attività apprendendo il corretto uso dei nuovi strumenti online.