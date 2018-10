Kiwanis, Special Olympics ospiti d’onore

Riunione per il passaggio delle insegne tra il Past luogotenente Governatore Modesto Lanci ed il Luogotenente Governatore incoming Paolo Federico della Divisione 11 “Abruzzo-Puglia” del Kiwanis International.

Alla riunione, organizzata dal Club L’Aquila, erano presenti i Soci, il direttivo e la presidente Ernesta Di Luzio. Sono intervenute, inoltre, sette delegazioni dei club della Divisione 11 e, per la Divisione 9, il club di Antrodoco. Erano presenti i Club Service della città di L’Aquila, le autorità civili rappresentate del vice-sindaco Guido Quintino Liris, le autorità religiose rappresentate da Don Carmelo Pagano Le Rose e il Governatore Distretto Italia-San Marino Franco Gagliardini.

Ospiti d’onore lo Special Olympics con il suo direttore Guido Grecchi e l’atleta Paolo Aquilio che a marzo 2019 parteciperà ai “Giochi Mondiali Special Olympics” ad Abu Dhabi.

La cerimonia è stata condotta dal cerimoniere avvocato Giulio Agnelli che, dopo aver dato la parola a Modesto Lanci per i saluti ed esposizione dei programmi realizzati nell’anno sociale 2017/2018, ha dato la parola a Paolo Federico che ha illustrato il suo programma per l’anno sociale 2018/2019 ed ha presentato la sua squadra di lavoro composta da: Delia Verna “service cyber bullismo”, Anna Maria Borgonsoli “service autismo martino piccolo lupo”, Ernesta Di Luzio e Vincenzo De Lauretis “service epilessia”, Mariella De Santo e Tino Lanci “service happy child”, Nina Guarino per gli SLP, Patrizia Mascolo e Valeria Nardella per la crescita e sviluppo, segretaria di divisione Margherita Trua. La riunione ha visto la conclusione con l’intervento del governatore Franco Gagliardini che ha portato i saluti del distretto Italia-San Marino.

La giornata è proseguita con la presentazione dei nuovi soci ma soprattutto con una raccolta fondi da devolvere al giovane atleta Paolo per consentire la partecipazione ai giochi mondiali.

Il Presidente del Kiwanis L’Aquila Ernesta Di Luzio al termine ha consegnato a Paolo Aquilio e Guido Crecchi la somma di € 1000, con questo gesto il Kiwanis L’Aquila ha adottato Paolo, atleta Special Olympics.