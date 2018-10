Guernica Club, riparte la nuova stagione

Torna la musica targata Guernica Club di Pizzoli, Sabato 13 inizia la stagione 18/19.

È prevista per la serata di sabato la riapertura del Guernica Club di Pizzoli, per la stagione 2018/2019. Per l’occasione, in un locale completamente rinnovato, con spazi dedicati a spettacoli ed eventi che copriranno l’intera stagione attraverso un coinvolgente programma, la musica sarà affidata a Simone Kuks (dj resident) affiancato da Luigi Cicchini e Raffaele Jair, direttamente da Vasto e dalle consolle più ambite della costa.

L’appuntamento per la serata d’apertura all’insegna della musica e del divertimento è quindi per sabato prossimo in via Villa San Pietro 85.