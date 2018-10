Umberto Macchi e i segreti del social marketing

Due giorni di corso di formazione in Social media marketing con l’esperto Umberto Macchi, social e digital coach, formatore, speacker e autore.

È iniziata questa mattina la due giorni sul Social media marketing promossa dal Capoluogo.it in collaborazione con Peainforma. Ospite d’eccezione, il “guru” dei social media, Umberto Macchi. Si tratta di una full immersion nel mondo dei social, con uno sguardo privilegiato al marketing e al personal branding che proseguirà per tutta la giornata e anche domani. Tanti i professionisti che hanno aderito per conoscere i segreti relativi a social, social business, personal branding, e imparare a “vendere” al tempo dei social network e a muovere i primi passi per diventare influencer. Tutto questo, grazie alla presenza – ormai di casa al Capoluogo.it – di uno dei maggiori esperti del settore, Umberto Macchi.

Chi è Umberto Macchi.

Umberto Macchi vive a Pisa con la moglie e i suoi quattro figli. Ha maturato un’esperienza trentennale nel campo della finanza e della comunicazione. Riconosciuto come uno dei massimi esperti di comunicazione digital e social in Italia, ha iniziato a interessarsi ai social network agli albori. Prima che diventassero una moda ha compreso il loro reale valore, rivelandosi in questo un precursore. Attualmente è autore di libri, formatore e speaker in numerosi seminar e corsi, tenendone circa 140 all’anno in tutta Italia. Uno dei suoi obiettivi è quello di divulgare la cultura social e digital affinché le persone possano migliorare la qualità della loro vita e della loro attività apprendendo il corretto uso dei nuovi strumenti online.