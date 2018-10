ANA, Dopo 13 anni il Premio torna in Abruzzo

ANA, il Premio fedeltà alla montagna va a Fortunato Flaviani.

Era dal 2005 che l’Abruzzo non contava più vittorie nel“Premio fedeltà alla montagna ANA”, dai tempi della vittoria dell’alpino Dino Silla con la sua Azienda agricola ‘Rotolo G.&C.’ di Scanno (AQ).

Il consiglio nazionale dell’associazione Alpini si è riunito sabato 6 ottobre scorso e, su proposta della commissione nazionale “Premio fedeltà alla montagna ANA”, ha scelto l’alpino Fortunato Flaviani per il 39esimo premio.

Come raccontato da Il Capoluogo, il 20 Luglio 2018, la commissione nazionale “Premio fedeltà alla montagna ANA” presieduta dal consigliere nazionale Antonello Di Nardo, aveva già fatto visita all’azienda agricola “La Serra” di Flaviani, candidandolo al premio del 2019 per il gruppo alpini di Ovindoli.

«L’assegnazione del premio al nostro alpino Fortunato Flaviani è sicuramente motivo di orgoglio, sia per il gruppo alpini di Ovindoli che rappresento, sia per tutta la Sezione Abruzzi – ha dichiarato Nicolino Rantucci, Capogruppo Gruppo Alpini Ovindoli Sezione Abruzzi -. Un giusto riconoscimento al lavoro svolto da Fortunato in questi anni, nonché una vetrina nazionale per tutto il territorio. In sinergia con il presidente sezionale Pietro D’Alfonso, i consiglieri sezionali, il sindaco Angelo Simone Angelosante e l’amministrazione comunale di Ovindoli, lavoreremo fin da subito per onorare al meglio il labaro Nazionale, le autorità e tutti gli alpini che saranno presenti ai festeggiamenti di Luglio 2019.»

La premiazione si terrà infatti ad Ovindoli il 20 e 21 luglio 2019 alla presenza del labaro nazionale dell’Ana, accompagnato dal Presidente nazionale e dal consiglio.

Ovindoli ospiterà tutti gli alpini premiati nelle precedenti edizioni.