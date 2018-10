Sono diecimila le presenze previste a Discovery Russian Cuisine la vetrina delle specialità e dei prodotti russi per addetti alla ristorazione, imprenditori e cittadini interessati.

Nell’ambito della manifestazione sono allestite sei postazioni cucina per dieci chef ospiti speciali, in cui ognuno di loro rielaborerà un piatto della tradizione culinaria russa con i prodotti locali.

“E’ un onore per me rappresentare l’Italia in una manifestazione internazionale di così alto livello. Questa manifestazione è l’occasione per promuovere la tecnica della cucina italiana che riesce a rielaborare piatti di altre tradizioni culinarie, mantenendone intatte le caratteristiche qualitative e storiche”