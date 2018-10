Pista piazza d’Armi, ancora un incidente

Ancora un incidente stradale all’uscita del parcheggio di piazza d’Armi, auto speronata.

Incidente stradale tra due auto questa mattina alla rotonda di via del Beato Cesidio, nei pressi del parcheggio della pista di piazza d’Armi, vicino al supermercato Maxi Futura.

Per cause al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi del caso, due auto si sono scontrate, fortunatamente senza provocare feriti. L’incidente di questa mattina, però, ripropone il tema dell’alta frequenza di incidenti nella zona.