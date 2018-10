Coppa Abruzzo, l’Aquilana batte Avezzano

Calcio femminile, in Coppa Abruzzo l’Unione Aquilana supera l’Avezzano per 2 a 1.

Ieri è iniziata ufficialmente la stagione del calcio femminile con la Coppa Abruzzo ed è stato subito derby tra Avezzano e Unione Aquilana. Incontro terminato 1 a 2 per la squadra aquilana, dopo una partita aperta e combattuta.

Già al 2° minuto, la squadra marsicana si è portata in vantaggio con un goal della n°10 Seritti. Nei primi 20 minuti di gioco nettamente meglio l’Avezzano che, pur non avendo occasioni da goal ha dominato la prima parte. Dal 25°, però, le ragazze aquilane hanno preso in mano la partita con diverse occasioni da gol. Il pareggio è arrivato al 26° con la giovanissima Alessia Ciocca, che si è ripetuta al 36°.

Nel secondo tempo la squadra aquilana, dopo aver avuto almeno altre 4 occasioni da gol, ha controllato agevolmente le avversarie marsicane, che al 36° del secondo tempo hanno colpito la traversa; sul capovolgimento di fronte, anche l’Aquilana ha colpito una traversa su punizione di capitan Alessandra Berardi. Inutile il forcing finale delle marsicane.

Domenica 14 al campo di Bazzano, partita di ritorno alle ore 15.30.