Ciccozzi: Primo Premio alla I^ Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Pescara.

La I^ Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea di Pescara, a cura di Roberta Papponetti, è stata inaugurata Domenica 7 ottobre nella splendida cornice del Circolo Aternino in Corso Manthonè di Pescara; la mostra allestita su tre livelli, si concluderà il 14 di questo mese.

All’ormai noto artista aquilano Giancarlo Ciccozzi è andato il 1° premio per un’opera esposta della serie “Trasposizioni 2018”.

Il prof. Maurizio Vitiello e il prof. Enzo Le Pera hanno presieduto la commissione giudicante e di premiazione, due nomi illustri di alto profilo internazionale. All’appuntamento erano presenti anche Elisabetta D’Agnano, scenografa RAI, il Vice Sindaco di Pescara, Antonio Blasioli e l’artista ternano Alberto Spina.

Tra i 57 artisti partecipanti che hanno prodotto opere di notevole capacità tecnica e artistica, è prevalso quello del maestro aquilano, ormai noto alle cronache per la sua notorietà sempre crescente nel panorama artistico internazionale. Nel suo intervento durante e post premiazione, il maestro Ciccozzi, ha sottolineato l’importanza di “rispettare la diversità nel mondo dell’arte” e la fondamentale collaborazione tra culture finalizzata alla promozione dell’arte e degli artisti nel mondo.

Non a caso, Ciccozzi è nuovamente in partenza per Tirana dove sta per essere allestita la sua mostra presso il COD – Center For Openness And Dialogue, sede del Primo Ministro Edi Rama, anche dopo le esperienze al Museo Nazionale e l’Art Gallery di Valona di questa estate.

Sarà presente a Gubbio presso l’Hotel dei Consoli, Ristorante dal 14 Ottobre al 6 Gennaio 2019, per poi approdare a Dicembre ad “Arte Salerno” di Artetra e alla “Biennale Internazionale d’arte della Calabria” a Praia a Mare.

L’artista è conosciuto internazionalmente per le importanti mostre a cui ha partecipato e le sue opere si trovano ormai in importanti fondazioni, collezioni private nazionali ed internazionali. L’inaugurazione della Biennale ha visto la presenza di un folto pubblico appassionato.