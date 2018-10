Città di L’Aquila vittorioso contro il Barrea

Il Città di L’Aquila continua la propria cavalcata: sul campo D di Castel di Sangro, i rossoblù di mister Roberto Cappellacci escono vittoriosi contro il Barrea.

3’ minuto, punizione tagliata di Catalli dalla sinistra, Cespi respinge. Un minuto dopo, è Torre a tentare con un temibile diagonale che sfiora il palo. 8’, Morra prova dalla distanza, conclusione deviata in angolo. Ma due minuti dopo arriva la rete del vantaggio aquilano: punizione dal limite insaccata direttamente in porta da Catalli.

20’ minuto, è ancora L’Aquila a cercare il goal: tiro cross di Zazzara che taglia l’area piccola, ma non c’è nessuno pronto ad imbucare. Unica, debole occasione del Barrea al 28’ con Finamore, palla alta sulla traversa. 44’, questa volta tocca a Torre cercare la rete: l’attaccante rossoblù va al tiro di prima intenzione, Cespi blocca in due tempi. Fine primo tempo, risultato parziale 0-1.

16’ della ripresa, i padroni di casa si rendono pericolosi: punizione tagliata dalla destra, Finamore ci prova in spaccata, ma la palla sfiora il palo. Quattro minuti dopo, Pizzolla costretto ad entrare al posto di Torre, che dopo un contrasto con un avversario ha lasciato il campo in barella. Ma è proprio Pizzolla, due minuti dopo, a siglare il goal del 2-0: su assist di Carosone, il neo entrato in diagonale firma il match. È lui a tentare nuovamente al 42’: di nuovo diagonale, questa volta di poco fuori. Niente da aggiungere, una nuova vittoria per dare morale e punti in classifica ai rossoblù.



BARREA: Cespi, D’Onofrio, Di Padova, Santercole, Del Principe, Iannucci Al., Caldarone, Mapelli, Finamore, Pandolfi, Darboe. A disp.: Iannucci An., Giura, Cera A., Alviani, Cera L., Jallow, Di Loreto. All. Mapelli.

CITTA’ DI L’AQUILA: Cattafesta, Campagna, Zazzara, Silvestri, Morra, Di Francia, Baraldi (48’ Irti), Angelozzi (1’ st Lolli), Carosone, Catalli (37’ st Sebastiani), Torre (20’ st Pizzolla). A disp.: Tursini, Mohammed, Santarelli, Rovo, Ndiaye. All. Cappellacci.

AMMONITI: Di Padova, Morra, Cera L.