Violento frontale, vigili e polizia sul posto

Violento frontale nella notte tra Viale Antonio Panella e Via Pescara

Violento frontale nella notte di Venerdì tra una Fiat Panda che procedeva in Viale Antonio Panella, verso la caserma dei Vigili del Fuoco, ed una Yaris che usciva all’improvviso all’incrocio di Via Pescara. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco e la Polizia, con due ambulanze che hanno portato di corsa in ospedale le due giovani donne al volante. In apparenza le condizioni non sono sembrate gravi ai soccorritori.