SAM, l’Abruzzo celebra l’allattamento materno

Metadesc: Eventi e convegni per parlare dei benefici dell’allattamento al seno. Il programma in Abruzzo.

L’allattamento al seno al centro della settimana mondiale di incontri, dibattiti e flash mob.

In Abruzzo, il clou delle iniziative sarà a Pescara, dove sabato si terrà un flash mob – alle 10 in piazza Salotto – ed un convegno di informazione e sensibilizzazione al tema. Parteciperanno esperti, consulenti e mamme da tutta la regione.

Una settimana per ricordare l’importanza del latte materno come base per la vita e le indicazioni fornite a questo proposito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Il latte materno, ricorda l’OMS, è il miglior alimento per il bambino, rafforza la salute di mamma e bimbo, è sempre pronto, disponibile, sicuro e rafforza il legame mamma-bambino.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di allattare al seno per almeno i primi sei mesi di vita del bambino e di mantenere il latte materno come alimento principale fino al primo anno di vita e oltre, pur introducendo gradualmente altri cibi.

Questi ed altri gli argomenti che verranno trattati nella tavola rotonda che si terrà a Pescara alle 16 presso la Biblioteca regionale Di Giampaolo (Via tiburtina Valeria 97/25).

Si parlerà di allattamento (fisiologia della lattazione, avvio e strategie per risolvere i problemi più comuni) benefici per mamma e bambino, raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, allattamento a termine, svezzamento e alimentazione infantile secondo recenti linee guida, sonno infantile (fisiologia e falsi miti). Modera l’incontro Paola Toro, giornalista. Interverranno Rita Fusco, consulente IBCLC (International Board Certified Lactation consultant) ospedale di Teramo, Agnese Federico (consulente La Leche League), Emilia Sigillo (psicologa e psicoterapeuta), Eleonora Iorio (dietista).