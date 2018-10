Follia sulla ss80, tso per giovane nigeriano

Ore di follia e scompiglio ieri sera sulla statale 80: segnalazioni da parte degli automobilisti per un giovane nigeriano che creava pericoli alla circolazione stradale. Intervento della Polizia.

Operatori della Squadra Volante della Questura dell’Aquila ieri notte sono dovuti intervenire, dopo una serie di segnalazioni riguardo a una persona che stava creando scompiglio e pericoli sulla statale 80. Il giovane, un nigeriano di 22 anni, in più di un’occasione si è letteralmente buttato in strada, con il rischio di essere investito, inveendo e cercando di entrare in contatto con gli automobilisti.

Lo stesso, inoltre, ha iniziato a posizionare grossi massi sulla sede stradale, con grave pericolo per le auto in transito.

Gli operatori della Polizia intervenuti sul posto, hanno individuato il giovane, cercando di calmarlo. Il 22enne, però, si è scagliato anche contro gli agenti, minacciandoli di morte e aggredendoli fisicamente. Solo la pronta reazione dei poliziotti ha evitato agli stessi di essere colpiti e feriti. Inevitabile, a quel punto, l’immobilizzazione del giovane che è stato portato in Questura.

Questa mattina l’udienza di convalida, che è però saltata in quanto il giovane, ancora fuori controllo, ha dato nuovamente in escandescenza, rendendo necessario il trattamento sanitario obbligatorio. Il 22enne è stato quindi portato in ospedale in ambulanza, con la scorta di due auto della polizia.