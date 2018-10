Essere&Co, il benessere è di casa in centro

Da viale Corrado IV a via Fontesecco, la scommessa di Essere&Co per il centro storico dell’Aquila.

Aprirà sabato prossimo in via Fontesecco 16 il Centro benessere Essere&Co, dopo la chiusura della sede in via Corrado IV, rimasta attiva per circa 13 anni. Una scommessa coraggiosa delle due socie, Alessandra Micarella e Giulia Ammannito, che – forti della decennale esperienza nel settore – hanno voluto così riproporre i servizi del Centro benessere Essere&Co in centro storico, all’interno di un antico palazzo ristrutturato, con 200 mq a disposizione. Una scommessa coraggiosa, giocata in gestione famigliare, per un investimento sulla città in ricostruzione, nella quale le giovani socie vogliono puntare, respingendo le “sirene” di un più facile lavoro fuori L’Aquila.

Essere&Co, tra suggestioni d’Oriente e apparecchiature di ultima generazione.

Nei 200 mq acquistati per il Centro da Davide Ammannito, trovano spazio un’area benessere privata per due persone, per trattamenti in cabina termale. Un altro ampio spazio è dedicato alla piscina, vasca idromassaggio per sei persone, bagno turco, sauna, docce emozionali e area relax.

Presente anche il reparto di estetica con apposite cabine e ulteriori cabine per massaggi ayurvedici, in un ambiente dalle atmofere orientali, grazie ad autentico arredamento indiano. A disposizione anche un’altra area in stile più moderno, dove si effettuano trattamenti di epilazione laser e bioestetici, pulizia viso, trattamenti corpo, e trattamenti dimagranti.

Tutto questo vi aspetta in via Fontesecco 16, presso il Centro benessere Essere&Co, che da sabato aprirà alla città con una gioiosa inaugurazione.

Pubbliredazionale a pagamento.