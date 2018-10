Aggiornamenti Windows 10, a rischio i files personali

Windows 10 Ottobre 2018: elimina documenti, foto e altri file dell’utente.

Sebbene gli aggiornamenti delle funzionalità di Windows 10 siano sottoposti a numerosi test tramite il programma Windows Insider, è solo una volta che viene rilasciato un nuovo aggiornamento che vengono rilevati tutti i principali problemi irrisolti.

L’ aggiornamento di Windows 10 ottobre 2018 inizierà a essere lanciato ufficialmente la prossima settimana, ma chiunque può installarlo ora tramite Windows Update, e di quelli che lo hanno fatto, un numero crescente ha riferito che l’aggiornamento ha cancellato i propri file personali.

Secondo quanto riportato sia da Reddit che da Twitter , alcuni utenti hanno scoperto che l’aggiornamento cancellava i file archiviati nelle loro cartelle Documenti e Foto. Ho aggiornato il mio PC martedì e posso segnalare che tutti i miei file sono esattamente dove erano per fortuna ma i reclami stanno crescendo.

Un utente di Reddit si è lamentato : “Quindi, dopo l’aggiornamento, ho scoperto che i miei documenti, le mie foto, la mia musica ei miei video non ci sono più.

Oltre ai forum della community Microsoft, Robert Ziko ha scritto :

HO APPENA AGGIORNATO LA MIA FINESTRA UTILIZZANDO L’AGGIORNAMENTO DI OTTOBRE (10, VERSIONE 1809) CHE HA CANCELLATO TUTTI I MIEI FILE DI 23 ANNI IN QUANTITÀ DI 220 GB. QUESTO È INCREDIBILE, STO USANDO I PRODOTTI MICROSOFT DAL 1995 E NON MI È MAI SUCCESSO NIENTE DEL GENERE. I FILE SI TROVAVANO IN C: / USERS / ROBER / DOCUMENTS / QUESTA POSIZIONE È ANCORA PRESENTE, SENZA FILE. TUTTI I FILE CANCELLATI. SONO ESTREMAMENTE TURBATO. NON SO COSA FARE … PER FAVORE FATEMI SAPERE.

MSPoweruser ritiene che OneDrive potrebbe essere la causa dei problemi, ma non è del tutto chiaro cosa sta succedendo qui.

Quindi cosa puoi fare per evitare che questo problema accada a te? Bene, in primo luogo, è possibile evitare di installare l’aggiornamento per ora, e in secondo luogo è possibile eseguire il backup di tutti i dati personali prima di iniziare l’aggiornamento. Utilizza lo strumento di backup di Windows o una soluzione di terze parti come Paragon Backup & Recovery Free .

*di Daniel Iheukwumere: Amante della tecnologia e amministrazione e creatore del sito www.hdwzone.com.