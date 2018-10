60mila euro per riqualificazione verde pubblico

Riqualificazione del verde pubblico, interventi nelle frazioni di Aragno e di Bagno e nel quartiere di Pettino.

Interventi di manutenzione delle aree verdi nelle frazioni di Aragno e di Bagno e nel quartiere di Pettino (via Lussemburgo), per complessivi 60mila euro.

È quanto prevede una delibera di giunta, approvata nei giorni scorsi, su proposta dell’assessore all’Ambiente Emanuele Imprudente.

«L’amministrazione comunale – ha spiegato l’assessore Imprudente – ha, tra i propri obiettivi di mandato, quello di potenziare e migliorare il decoro urbano della città e delle frazioni. Una finalità – ha proseguito l’assessore – che viene quotidianamente perseguita attraverso la cura delle vie e piazze cittadine, nonché delle aree giochi e dei parchi. Stiamo tuttavia implementando queste attività con interventi programmati più complessi e impegnativi, tramite progettazioni mirate.»

«Le zone individuate dalla delibera quale destinatarie delle opere di manutenzione del verde versano, infatti, in uno stato di abbandono e, pertanto, necessitano di essere riqualificate mediante un intervento straordinario che le renda pienamente fruibili.»

«I lavori consisteranno in una bonifica delle aree oggi degradate e nel ripristino delle recinzioni, cordolature, pavimentazioni, oltre che nel riposizionamento di nuovi arredi urbani e nella sistemazione del verde. Un segnale di attenzione nei confronti dell’ambiente urbano, – ha concluso l’assessore – date le sue importanti ricadute sulla qualità della vita e sulla socialità, che, anche nell’immediato futuro, si declinerà in ulteriori iniziative e in una costante programmazione.»