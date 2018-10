Travolto in bici, muore aquilano 37enne

Aveva 37 anni Paolo Grego, ragazzo aquilano residente da qualche tempo, per lavoro, in Emilia Romagna: è morto ieri a Castelfranco Emilia, mentre era in bicicletta.

Stando alle prime ricostruzioni, riportate dai quotidiani locali, Grego sarebbe stato tamponato verso le 20 da un’automobile che procedeva nella sua stessa direzione, in una strada di campagna. Un urto molto violento: dopo un volo di parecchi metri, il giovane sarebbe caduto rovinosamente a terra. Chiamata subito l’ambulanza, non c’è stato purtroppo nulla da fare per il giovane aquilano.

Non aveva documenti addosso e c’è voluta qualche ora per identificare la vittima.

La notizia si è diffusa in città con un tamtam sui social network: Paolo, molto conosciuto a L’Aquila, amava la bicicletta e le sue montagne e, nonostante fosse lontano per lavoro, tornava appena gli era possibile.

Condoglianze alla sua famiglia dalla redazione de Il Capoluogo