Ponte di Beffi, riaperta la strada nella valle

Valle Subequana, riapre la strada per L’Aquila

ACCIANO. Torna percorribile la strada regionale 261 che collega la Valle Subequana a L’Aquila. Il via libera al passaggio delle auto ci sarà Sabato 6 ottobre. L’importante tratto viario era stato interdetto al traffico per consentire i lavori di ristrutturazione del ponte di Beffi, frazione di Acciano. I lavori continueranno nella parte bassa del ponte senza arrecare disagi agli automobilisti. «Gli interventi portati avanti sino ad ora – ha detto Fabio Camilli, Sindaco di Acciano e Consigliere Provinciale – hanno consentito di ottenere un deciso miglioramento della sicurezza per gli automobilisti eliminando la percorrenza a senso unico del ponte che era stata decretata dal 2009 a seguito del Sisma dell’Aquila. Ringrazio per la collaborazione mostrata in questo periodo di chiusura sia la Protezione Civile di Fontecchio, guidata da Domenico Di Nardo, sia il Gruppo di Volontari Le Aquile, guidato da Benedetta Tosone, che si sono dati da fare per limitare i disagi degli automobilisti »

I fondi pari a 417 mila euro per la messa in sicurezza del ponte sono stati ottenuti alla fine di una complessa vicenda amministrativa animata dall’Amministrazione Comunale di Acciano, dal Commissario Delegato per la Ricostruzione e dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere. Un lavoro a più mani che ha visto

l’affidamento dei fondi alla Provincia, proprietaria della strada, che ha poi gestito tutto l’appalto per la messa in sicurezza.