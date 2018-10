Nuova rotatoria, polemiche social ma non solo

Avviata la sperimentazione della nuova rotatoria alla fine di Via XX Settembre e l’inizio della Villa Comunale

Una rotatoria, ha annunciato l’Assessore alla Mobilità Carla Mannetti (Fdi) , posta all’incrocio tra via Venti settembre, viale Crispi, viale Rendina e Corso Federico II che servirà a razionalizzare il traffico e ad evitare possibili incidenti.

Su Facebook, ormai vera e propria piazza virtuale anche per gli aquilani, non sono mancati suggerimenti e polemiche: tra un «servirebbe più segnaletica» ed un «Non mi sembra ci siano i raggi di curvatura idonei per i mezzi pesanti» gli aquilani stanno testando la funzionalità della possibile futura rotatoria. Molti sono scettici, e sul gruppo L’Aquila che vorrei.. due utenti scrivono che «In centro storico non sono belle e, sono scomode per i pedoni» e che «Un po’ meno di approssimazione non guasterebbe, direi. “Un’idea al giorno” mostra fiato corto e scarsa progettualità.»

Non sono tutti però dubbiosi, c’è anche chi la trova una scelta positiva: «Lì forse serviva, visto il caos che si crea, ci passo tutti i giorni e mi sembra una jungla quell’incrocio, specialmente da quando hanno messo a doppio senso la strada che porta all’Inps»