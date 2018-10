Lite al mercato, nigeriano in ospedale

Intervento di Polizia e 118 questa mattina in piazza d’Armi, dove una lite è degenerata nel ferimento di un giovane nigeriano.

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’episodio che si è verificato questa mattina in piazza D’Armi, dove due extracomunitari sarebbero venuti alle mani dopo una lite tra le bancarelle del mercato.

Non è chiaro cosa abbia scatenato l’acceso diverbio, fatto sta che i due giovani sarebbero venuti alle mani, mentre alcuni ambulanti sono poi intervenuti, forse per dividerli, prima che gli stessi si allontanassero per vie diverse. Uno dei due, un ragazzo nigeriano, ha riportato una frattura al braccio, per cui è stato allertato il 118 per il ricovero in ospedale. L’altro ha fatto perdere le proprie tracce.

Condizionale d’obbligo per l’intera vicenda che al momento ha contorni piuttosto confusi ed è ancora tutta da verificare. Diverse le testimoninze raccolte dagli operatori della Polizia giunti sul posto, ma le versioni risultano contrastanti e confuse. Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.