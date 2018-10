Legato e lanciato tra i rifiuti: salvato cane

Lanciato tra i rifiuti, legato in un sacco: salvato un giovane cane di taglia medio – piccola a Trasacco.

Ennesima storia di maltrattamenti su animali: siamo a Trasacco, dove i volontari del gruppo “Adotta Anime Randagie Trasacco” hanno salvato il povero cane insieme agli operatori del servizio e alla polizia municipale.

Sono in corso indagini per risalire al proprietario del cane e all’autore di questo gesto terribile.

Il ritrovamento è avvenuto in via Olanda, a Trasacco. Tutto è partito da una segnalazione: agenti e volontari hanno sentito qualcosa che si muoveva tra i rifiuti. Si trattava proprio di un cagnolino di taglia medio – piccola, chiuso in un sacco.

Stando a quanto è emerso dai primi accertamenti, il cane sarebbe stato lanciato da un’automobile mentre era dentro al sacco, impossibilitato ad uscire, ed ha una zampa rotta.

Solo il suo lamento ha fatto sì che ci si accorgesse della sua presenza, in mezzo ai rifiuti.