Derby del Sindaco, contestazione rossoblù

Durissima la contestazione degli Ultras aquilani che hanno esposto in curva ieri sera uno striscione che, come da stile rossoblù, non le ha certo mandate a dire

*foto di Giancarlo Biondi

Derby amaro per il sindaco Biondi, quello andato in scena ieri notte tra una fumogenata ed un blackout dello Stadio “Gran Sasso d’Italia”. Verdetto finale: L’Aquila 2 – Villa Sant’Angelo 0.

Non sappiamo se abbia esultato il sindaco dell’Aquila o si sia rattristato l’ex sindaco di Villa Sant’Angelo (di cui Biondi è stato Sindaco per due mandati) , ma di certo non deve aver digerito la presa di posizione della curva rossoblù.

“Appena eletto ma già in cerca di nuove poltrone, Biondi liberaci, vatte alla Regione!” firmato R.B.E.

Una frattura, quella tra il Sindaco dell’Aquila e la compagine del tifo storico rossoblù, che nasce dalla delusione degli ultrà per le vicende legate al fallimento dell’Aquila Calcio e ad una, a detta dei tifosi, pessima gestione della situazione da parte della Giunta.

E, nemmeno a farlo apposta, è arrivato proprio nella notte del derby per Pierluigi Biondi, il suo post di rinuncia alla candidatura a Presidente alla Regione. Che anche gli ultras abbiano dato una scossa al Sindaco del Capoluogo?