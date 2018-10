Camion bloccato tra piazza Regina Margherita e via Garibaldi, il mezzo rimasto incastrato sotto un balcone.

Disavventura questa mattina in centro storico per l’autista di un camion che, nel fare manovra, è rimasto bloccato sotto un balcone tra piazza Regina Margherita e via Garibaldi.

Nonostante numerosi tentativi, il mezzo pesante è ancora bloccato. Sul posto, la polizia municipale.

L’episodio – segnalato a #dilloalcapoluogo – rilancia le difficoltà della viabilità in centro storico, anche se nello specifico il mezzo si è incastrato sotto il balcone di un palazzo già restaurato e libero da ponteggi.