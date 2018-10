Buon onomastico, Francesco e Francesca

Si festeggia oggi, 4 ottobre, San Francesco d’Assisi: tanti auguri ai nostri lettori che portano questo splendido nome e ai nostri preziosissimi collaboratori Francesca Marchi, Natalfrancesco Litterio.

Molto diffuso in Italia, il nome Francesco è usato anche in Olanda e Argentina. Questo nome indica una persona libera e indipendente, non imbrigliata in nessun vincolo. Dal latino Franciscus, il nome Francesco vuol dire proprio franco.

San Francesco d’Assisi è patrono d’Italia.

Il “poverello d’Assisi”, come viene ricordato per la sua rinuncia ai beni terreni e per la sua compassione per i più deboli, i malati e gli emarginati, viene anche celebrato per il suo essere fortemente legato agli animali. L’amore per la natura ha sempre rappresentato il filo conduttore della sua esistenza. Anche per questo Francesco chiamava fratello il Sole e sorella la Luna e per lui tutti gli animali meritavano grande rispetto. Da qui il suo Cantico delle creature che inizia proprio con un verso emblematico: “Laudato sie, mi Signore cum tucte le Tue creature“.