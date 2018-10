Apre in centro una nuova Fonderia di cultura

Fonderia Fontesecco, apre il nuovo laboratorio di Arti, sarà centro di cultura e formazione

L’appuntamento è per Sabato 6 Ottobre ore 19.00 nella bellissima cornice in pieno rinascimento post-terremoto di P.zza Fontesecco. E’ pronto ad aprire le porte alla città il nuovo spazio del progetto locale “Fonderia“. Un locale culturale legato alle arti performative contemporanee, che offrirà corsi di foormazione, sala prove, eventi e performance di danza, teatro e arte.

“Si chiama fonderia – ci spiega l’ideatrice del progetto Cristiana Alfonsetti – perché è uno spazio artigianale, di produzione in piccola scala che nasce come progetto locale, per organizzare e valorizzare i talenti del territorio.

Negli spazi della Fonderia Fontesecco si lavora principalmente alle fusioni artistiche, cioè alle pratiche multi-linguaggio e alla commistione di tecniche e codici afferenti le diverse arti performative. Miscelando le arti, si mettono in dialogo i linguaggi del corpo e dell’azione scenica con altre forme artistiche, artigianali o digitali, senza restrizioni e vincoli di genere, categoria o pratica; si stimolano l’indagine e l’espressione artistica relative all’unione di stili e alle discipline classiche innovate attraverso le risorse contemporanee.”

Cristiana Alfonsetti è attrice e danzatrice di Danza classica indiana stile Odissi, tip tap e danza sui trampoli; è nata a L’Aquila nel 1975, laureata in Storia e pratica delle Arti, Musica e Spettacolo. E’ stata allieva e attrice del Teatro tascabile di Bergamo, è allieva Odissi delle Maestre Aloka e Ambika Panikar. Dal 2013 studia tip tap, collabora con Teatret Om (Ringkoebing DK) come attrice-danzatrice, insegna teatro, teatro danza, trampoli e teatro in spazi aperti.

Tutte le informazioni sulla pagina Facebook @FonderiaFontesecco