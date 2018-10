A24 A25, disposti controlli eccezionali

Disposte verifiche eccezionali sullo stato delle autostrade A24 e A25.

Lo rende noto il Ministro alle Infrastrutture Toninelli, rispondendo al Question Time. Il provvedimento arriva dopo che la vicenda sull’usura dei viadotti delle autostrade abruzzesi è tornata alla ribalta delle cronache, complice anche il servizio choc delle Iene.

“Ho disposto una verifica eccezionale dello stato delle autostrade A24 e A25 da parte dell’ufficio ispettivo territoriale competente, che ha sede a Roma, che già in questo momento, in queste ore, sta svolgendo controlli in loco e che entro metà ottobre fornirà indicazioni ulteriori”.

“Questa attività di verifica in loco per legge spetta ai concessionari ma nonostante ciò ho disposto in via straordinaria delle ispezioni dirette su un campione significativo dei 339 viadotti dei tratti in questione”, ha detto Toninelli, aggiungendo che “sulla base di queste ispezioni segnaleremo al concessionario Strada dei Parchi, azienda della Toto Holding, la necessità di effettuare verifiche strutturali complete. Fermo restando – ha sottolineato il ministro – che sul concessionario incombe l’ obbligo di adottare qualsiasi provvedimento” per garantire la sicurezza”. ”

“Strada dei Parchi non sottoscrive un nuovo Piano economico finanziario dal 2013. Ciò significa che per l’intera legislatura precedente i miei predecessori non sono riusciti a sanare una situazione che si trascina da troppo tempo e che ha prodotto l’insostenibile aumento del pedaggio del 12,89% all’ inizio del 2018”

ha detto Toninelli, ricordando che “nonostante l’estrema difficoltà di partenza e il contesto normativo e convenzionale del tutto sfavorevoli, dallo scorso primo ottobre questo aumento è stato sospeso grazie al lavoro di questo ministero”.

In riferimento alla verifica da parte dell’ufficio ispettivo territoriale competente, Toninelli ha precisato che “nel suddetto ufficio risulta presente un solo ingegnere e, più in generale, nei quattro uffici ispettivi territoriali nazionali il totale degli ingegneri ammonta a sole dodici unità a fronte di 5.886 km di rete in concessione”. “Questa soluzione emergenziale è la conseguenza di un’incuria ventennale“, ha concluso.

Nel frattempo, il Dipartimento programmazione economica presso il Cipe ha convocato per il prossimo 10 ottobre Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 per discutere del nuovo piano economico finanziario (Pef).